Бойцы ВСУ взорвали школу в ДНР после отказала директора пустить их

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали школу во Владимировке, куда их ранее не пустил директор. Об этом сообщил беженец из населенного пункта Николай Шевченко, передает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что военные пришли к директору, чтобы она пустила их жить в школе. Бойцы ВСУ получили отказ, после чего между ними и директором случился конфликт.

«Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», — рассказал Шевченко. Впоследствии школу обстреляли боеприпасами французского производства.

Минобороны России сообщило о взятии Владимировки 22 августа 2025 года. Контроль над ним установили бойцы группировки войск «Север».