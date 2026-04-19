09:47, 19 апреля 2026Бывший СССР

ВСУ взорвали школу в ДНР

Бойцы ВСУ взорвали школу в ДНР после отказала директора пустить их
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали школу во Владимировке, куда их ранее не пустил директор. Об этом сообщил беженец из населенного пункта Николай Шевченко, передает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что военные пришли к директору, чтобы она пустила их жить в школе. Бойцы ВСУ получили отказ, после чего между ними и директором случился конфликт.

«Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», — рассказал Шевченко. Впоследствии школу обстреляли боеприпасами французского производства.

Минобороны России сообщило о взятии Владимировки 22 августа 2025 года. Контроль над ним установили бойцы группировки войск «Север».

    Последние новости

    Лукашенко высказался о применении Россией всего арсенала оружия

    Стало известно о подвиге командира с позывным Фокс

    В Молдавии отменили концерт поддерживающих Украину и популярных в России артистов

    Раскрыта зависимость Европы от российского ядерного топлива

    Трампа обвинили в «жалкой попытке» использовать Иран в своих целях

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    Посетившая 17 стран россиянка описала опыт фразой «у нас не будет как в Европе»

    Россиянин провел силовой прием в матче плей-офф НХЛ и получил травму

    Девушке отказали в свидании из-за жизни за МКАДом

    В МИД заявили о серьезной недоработке России по Украине

    Все новости
