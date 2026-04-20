В Японии оценили состояние АЭС после землетрясения

Kyodo: «Фукусима-1» и «Фукусима-2» работают в штатном режиме после землетрясения

Обрушившееся на Японию землетрясение не повлияло на работу атомных электростанций. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на энергокомпанию TEPCO.

Отклонений в работе АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» не зафиксировано. В штатном режиме продолжают работать станция «Онагава» в префектуре Мияги и временное хранилище в префектуре Аомори. Нештатных ситуаций не фиксировалось и на станции Хигасидори, которая была выведена из эксплуатации 15 лет назад. Радиационный фон на окрестных территориях не изменился.

Землетрясение магнитудой до 7,5 произошло 20 апреля у восточного побережья Японии. Эпицентр сейсмотолчков располагался в Тихом океане у префектуры Иватэ. Для этого района, а также для Аомори и Хоккайдо была объявлена угроза цунами с волнами высотой до трех метров.

Цунами грозит также Камчатке и Курильским островам. Специалисты высказывают различные оценки: высота волн может варьироваться от трех метров до нескольких сантиметров. Сейсмологи, правда, не решаются прогнозировать будущие афтершоки — последствия сильнейших землетрясений могут сказываться месяцами или даже годами.