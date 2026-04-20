Боровшегося с раком известного ведущего не смогли спасти

Британского радиоведущего Энди Кершоу, боровшегося с раком, не смогли спасти

Известного британского радиоведущего и диджея Энди Кершоу, боровшегося с раком, не смогли спасти. Об этом пишет «Би-би-си».

О том, что ведущего не стало, сообщила его семья. Кершоу было 66 лет.

Отмечается, что из-за онкологического заболевания ведущий последние месяцы не мог ходить. Какой именно вид рака был у Кершоу, его родные не уточнили.

Энди Кершоу родился в городе Рочдейл, графство Большой Манчестер, в 1959 году. Окончил Лидсский университет. C 1985-го по 2000-й работал на радиостанции BBC Radio 1. Позднее он перешел на радиостанции BBC Radio 3 и BBC Radio 4, в эфирах которых освещал как музыкальные события, так и мировые новости, в том числе военные конфликты. В 2007 году ведущего приговорили к трем месяцам тюрьмы за то, что он нарушил запрет на общение с бывшей девушкой. Кершоу временно отстранили от работы, в 2011 году он вернулся на BBC Radio 3 и вел музыкальное шоу. В последние годы выпускал авторский подкаст.