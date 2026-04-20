14:53, 20 апреля 2026Силовые структуры

Бывшего вице-президента ВТБ Тер-Аванесова объявили в международный розыск

В Москве в международный розыск объявили вице-президента ВТБ Тер-Аванесова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве в международный розыск объявили вице-президента ВТБ Александра Тер-Аванесова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, бывшего топ-менеджера объявили в международный розыск по делу о хищении у Минобороны.

Тер-Аванесову вменяется статья об особо крупном мошенничестве. Речь может идти о деле в отношении бывшего замминистра по строительству Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой, которой вменяли мошенничество с госконтрактами на возведение военных объектов.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-президента ВТБ Тер-Аванесова заочно арестовали в России.

