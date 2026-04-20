06:00, 20 апреля 2026

Девушка рассказала о новом хобби 60-летнего отца и удивила пользователей сети

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Пользовательница Reddit с ником Zealousideal-Ask5822 поделилась переживаниями за своего 60-летнего отца. Тот, по словам автора, стал гораздо чаще ходить в паб, где сдружился с новой компанией ровесников.

«Он все время говорит о "своих парнях", будто ему снова 22. Есть один, его зовут Маркус, и, судя по всему, он немного грубоват. Мой отец говорит, что он "нормальный, если узнать его поближе", а эта формулировка никогда не внушает доверия», — посетовала девушка.

Однако в последнее время отец девушки часто стал где-то задерживаться по вечерам, причем надолго. Пару раз он просто между делом говорил, что они с друзьями, выпив в баре, ходят за яйцами. Задав пару уточняющих вопросов, девушка поняла, что ее отец и его приятели развлекаются, закидывая чужие дома яйцами.

«Сначала я подумала, что это шутка, но потом он не только убедил меня, но и рассказал, на какую именно улицу они ради этого ходят. По всей видимости, это обычно предлагает Маркус, что вполне логично, так как он производит впечатление человека, дурно влияющего на других», — с негодованием подчеркнула автор.

Пока девушка искренне беспокоилась перспективой ареста своего отца по обвинению в подростковой шалости, другие пользователи удивились выбору хобби: «Забрасывание яйцами? В условиях нынешней экономики?» — написал один из них. «Яйца перестали быть просто продуктом питания, они стали предметом роскоши. Почему я чувствую себя богатым, просто держа в руках коробку яиц?» — шутливо возмутился другой.

Ранее необычное хобби другого пользователя Reddit назвали отличным способом оказаться в тюрьме. Он признался, что коллекционирует иностранные автомобильные номера, из-за чего ворует их.

