Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:44, 20 апреля 2026Наука и техника

Раскрыта тайна «Диспетчера задач» Windows

Экс-инженер Microsoft Пламмер объяснил, как работает «Диспетчер задач» в Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Экс-инженер корпорации Microsoft Дэйв Пламмер рассказал, почему «Диспетчер задач» в Windows может неточно показывать информацию о работе операционной системы. Видео опубликовано на YouTube-канале автора.

Пламмер является одним из создателей «Диспетчера задач» — главной программы для контроля за работой Windows. Специалист раскрыл одну из тайн легендарной утилиты — почему «Диспетчер» не показывает загрузку процессора в реальном времени.

По словам ветерана Microsoft, программа работает не так, как ожидают пользователи. Утилита демонстрирует не моментальную загрузку процессора в процентах, а средний показатель за последние секунды. Поэтому даже если на процессор в моменте пришлась резкая нагрузка, а «Диспетчер задач» показал рост всего на несколько процентов, то это, по словам Пламмера, совершенно нормально.

Также инженер отметил, что современные процессоры постоянно меняют частоты, «уходят» в сон, троттлят и разгоняются. Из-за их особого поведения контролировать работу компонента становится сложнее. Пламмер подытожил, что загрузка 50 процентов на двух разных процессорах может ощущаться совершенно по-разному.

В начале апреля Пламмер рассказал, как он в 1990-х создал «Диспетчер задач». По его словам, в то время программисты были ограничены ресурсами компьютеров, поэтому им приходилось очень хорошо оптимизировать все утилиты для Windows.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok