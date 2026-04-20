Дом безногого ветерана СВО и его многодетной семьи штурмовали в поисках цыган

Тульская полиция по ошибке вломилась в дом безногого ветерана СВО, идет проверка

В городе Донской Тульской области полицейские и спецназовцы, вооруженные автоматами, по ошибке штурмовали дом безногого ветерана специальной военной операции (СВО) 37-летнего Сергея Задеева и его многодетной семьи. Об этом супруги рассказали «Регнуму». Также они показали видео с инцидентом.

На кадрах виден дом и силовики, сами хозяева. Между ними идет словесная перепалка.

По словам Задеева, вломившиеся в его дом полицейские не представились и сразу заломили руки его жене Екатерине — женщина закричала от боли. Сам он на руках дополз до двери и бросился спасать супругу — он кричал на незнакомцев и пытался оттолкнуть от Екатерины скрутившего ее мужчину. После этого Сергея ударили кулаком в лицо и пнули сапогом в бок.

Екатерине удалось вырваться, она тут же схватила телефон и стала снимать действия силовиков на видео. Только после многочисленных требований представиться полицейские сообщили, что они из правоохранительных органов и проводят рейд по так называемым цыганским адресам.

В итоге выяснилось, что они искали бывшего хозяина дома, который купила семья ветерана СВО. Сам бывший владелец жилья съехал еще в 2022 году.

В управлении МВД по Тульской области сообщили, что в отношении Задеева начата проверка «по факту пресечения противоправных действий». 15 апреля в Донском сотрудники правоохранительных органов проводили профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений. В одном из частных домовладений был выявлен гражданин, который при виде стражей правопорядка стал совершать неадекватные действия в отношении сотрудников полиции. Полицейские неоднократно призывали мужчину к соблюдению норм правопорядка, после чего предприняли меры к пресечению его противоправных действий. В настоящее время в УМВД России по Тульской области по данному факту проводится проверка. Следственными органами будет дана правовая оценка действиям гражданина и сотрудников правопорядка, отметили в ведомстве.

Задеев получил тяжелое ранение во время боя в феврале 2025 года — Сергею оторвало обе ноги. Товарищи вынесли его с поля боя и экстренно доставили в военный госпиталь. После продолжительного излечения военно-врачебная комиссия списала мужчину в запас по состоянию здоровья, ему присвоили первую группу инвалидности. Он вернулся домой к жене и троим несовершеннолетним сыновьям 14, 11 и 10 лет. Один из них также имеет инвалидность.

