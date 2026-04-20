Дурову во Франции грозит более дюжины обвинений до 10 лет заключения каждое

Основатель Telegram Павел Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия. Он рассказал в Telegram-канале, что во Франции в отношении него ведется расследование по «дюжине обвинений», и все они предусматривают до 10 лет заключения.

«Франция [президента Эмманюэля] Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности», — подчеркнул Дуров. Так он отреагировал на решение Минюста США не оказывать Франции содействие в расследовании против принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску соцсети Х.

Ранее основатель Telegram уличил Евросоюз в создании механизма слежки за гражданами. Он добавил, что его взломали за две минуты.