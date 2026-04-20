08:34, 20 апреля 2026

Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Полойко / РИА Новости

Основатель Telegram Павел Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия. Он рассказал в Telegram-канале, что во Франции в отношении него ведется расследование по «дюжине обвинений», и все они предусматривают до 10 лет заключения.

«Франция [президента Эмманюэля] Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности», — подчеркнул Дуров. Так он отреагировал на решение Минюста США не оказывать Франции содействие в расследовании против принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску соцсети Х.

Ранее основатель Telegram уличил Евросоюз в создании механизма слежки за гражданами. Он добавил, что его взломали за две минуты.

    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Снег выпал под Москвой

    Операторы российских БПЛА сорвали восстановления укреплений ВСУ в Харьковской области

    Стало известно о главной потере США в войне с Ираном

    В России назвали способ поражения закрытых антидроновыми сетями целей

    Все новости
