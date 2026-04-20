Аракчи обвинил США в беззаконии по отношению к Ирану

Аракчи: Незаконные действия США в отношении Ирана несовместимы с дипломатией

Беззаконные действия и противоречивая позиция США против Ирана, в том числе их агрессивные меры против иранских торговых судов, несовместимы с дипломатией, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом пишет РИА Новости.

Он пообещал, что Тегеран будет следить за действиями американской стороны и примет соответствующее решение для защиты своих интересов и национальной безопасности.

«Незаконное поведение США и противоречивые позиции их лидеров несовместимы с дипломатическими принципами», — подчеркнул дипломат.

Белый дом заявил, что США прекратят блокаду портов Ирана после заключения сделки.