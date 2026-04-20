22:20, 20 апреля 2026Мир

Аракчи обвинил США в беззаконии по отношению к Ирану

Марина Совина (ночной редактор)
Аббас Аракчи . Фото: Pierre Albouy / Reuters

Беззаконные действия и противоречивая позиция США против Ирана, в том числе их агрессивные меры против иранских торговых судов, несовместимы с дипломатией, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом пишет РИА Новости.

Он пообещал, что Тегеран будет следить за действиями американской стороны и примет соответствующее решение для защиты своих интересов и национальной безопасности.

«Незаконное поведение США и противоречивые позиции их лидеров несовместимы с дипломатическими принципами», — подчеркнул дипломат.

Белый дом заявил, что США прекратят блокаду портов Ирана после заключения сделки.

