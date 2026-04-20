08:00, 20 апреля 2026

Изнасиловавшей 15-летнего школьника учительнице предъявили новые обвинения

В Австралии учительницу обвинили в интимных отношениях с 15-летним школьником
Алиса Дмитриева

Фото: Phil Noble / Reuters

В Австралии учительнице из штата Новый Южный Уэльс, которая совратила и изнасиловала 15-летнего школьника, предъявили новые обвинения. Об этом пишет Daily Mail.

24-летнюю Эллу Клементс, преподававшую английский язык в колледже Святого Августина в Сиднее, арестовали в середине сентября 2025 года. По версии следствия, она несколько раз занималась сексом с 15-летним учеником.

Изначально женщину обвинили в умышленных прикосновениях сексуального характера к ребенку и изнасиловании. В апреле обвинение ужесточили. Теперь ее обвиняют в поддержании незаконных интимных отношений с ребенком. По австралийскому законодательству это преступление карается тюремным сроком вплоть до пожизненного.

Известно, что Клементс проработала в школе около года, прежде чем совратить подростка. Его личность и другие подробности дела суд не разглашает.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Луизиана, которая совратила двух 11-летних учеников. Одного из мальчиков женщина изнасиловала.

