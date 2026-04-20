Известный военный обозреватель решил работать на немецко-украинского производителя дронов

Журналист Bild Репке решил работать на немецко-украинского производителя дронов

Известный военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке решил уйти из журналистики ради работы на немецко-украинского производителя дронов. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Журналист отметил, что компания работает с 2023 года и является одним из крупнейших поставщиков для Киева. Он не стал раскрывать ее название, поскольку предприятие ведет работу с общественностью с «сознательной сдержанностью» для защиты своих сотрудников в Германии и на Украине.

«Компания разрабатывает решения, которые существенно способствуют обороне страны в рядах Вооруженных сил Украины», — рассказал Репке, добавив, что переход состоится через несколько месяцев.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия намерены заключить крупнейшую сделку по дронам. Он подчеркнул, что Берлин является одним из важнейших партнеров Киева. Лидер Украины уточнил, что разрабатываемое соглашение может стать крупнейшим в этой сфере договором между государствами Европы.

