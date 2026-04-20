Китай резко нарастил поставки пива в Россию

Экспорт китайского пива в Россию увеличился в 1,4 раза в январе-марте

По итогам первого квартала 2026 года суммарная стоимость экспорта китайского пива в Россию увеличилась в 1,4 раза в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании поставок хмельного напитка сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период поставщики из азиатской страны отправили в Россию пива на общую сумму в 10 миллионов долларов. Для сравнения, в январе-марте 2025-го показатель находился на уровне 7,1 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев стоимость экспорта подскочила на 2,9 миллиона долларов.

Поставки российского пива в Китай, напротив, резко упали. За первые три месяца этого года стоимость экспорта хмельного напитка из РФ в КНР составила лишь 700 тысяч долларов, хотя годом ранее показатель оценивался в 3,5 миллиона. В итоге за год поставки сократились в пять раз в деньгах.

Наращивание закупок китайского пива фиксируется на фоне проблем с производством этого алкогольного напитка в России. В прошлом году выпуск пивоваренной продукции крепостью до 8,6 процента на внутреннем рынке просел впервые за несколько лет. На динамику, отмечали эксперты, повлиял ряд факторов, включая ужесточение регулирования отрасли и ограничение продажи спиртного в ряде регионов. Пиковый спад, прогнозировал аналитик Алексей Небольсин, придется на январь-март 2026 года.