Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 20 апреля 2026Экономика

Китай резко нарастил поставки пива в Россию

Экспорт китайского пива в Россию увеличился в 1,4 раза в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

По итогам первого квартала 2026 года суммарная стоимость экспорта китайского пива в Россию увеличилась в 1,4 раза в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании поставок хмельного напитка сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период поставщики из азиатской страны отправили в Россию пива на общую сумму в 10 миллионов долларов. Для сравнения, в январе-марте 2025-го показатель находился на уровне 7,1 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев стоимость экспорта подскочила на 2,9 миллиона долларов.

Поставки российского пива в Китай, напротив, резко упали. За первые три месяца этого года стоимость экспорта хмельного напитка из РФ в КНР составила лишь 700 тысяч долларов, хотя годом ранее показатель оценивался в 3,5 миллиона. В итоге за год поставки сократились в пять раз в деньгах.

Наращивание закупок китайского пива фиксируется на фоне проблем с производством этого алкогольного напитка в России. В прошлом году выпуск пивоваренной продукции крепостью до 8,6 процента на внутреннем рынке просел впервые за несколько лет. На динамику, отмечали эксперты, повлиял ряд факторов, включая ужесточение регулирования отрасли и ограничение продажи спиртного в ряде регионов. Пиковый спад, прогнозировал аналитик Алексей Небольсин, придется на январь-март 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok