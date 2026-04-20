Ключевой ставке в России предсказали снижение

Центральный банк России (ЦБ) на заседании совета директоров 24 апреля продолжит снижать ключевую ставку. Такое развитие событий предсказал экономист Александр Разуваев, его слова приводит Bankiros.ru
По словам эксперта, денежно-кредитную политику (ДКП) продолжат смягчать, и уже в эту пятницу ставку опустят до 14,5 процента годовых. Регулятор мог бы пойти на более заметное снижение ставки на фоне охлаждения экономики, однако из-за неопределенности вокруг ситуации на Ближнем Востоке и в бюджетной политике такого решения не будет.
Если цены на нефть сохранятся выше 90 долларов за баррель, а Минфин не начнет скупать валюту раньше июля, рубль может укрепиться до 70 за доллар. Евро, вероятно, будет стоить в диапазоне 81-84 рубля.
«Но это нелинейный процесс: рынок всегда ищет баланс. Я бы не исключал краткосрочных коррекций вверх. Это как температура тела, где 36,6 — норма, но и 37,2 — не катастрофа, так как она означает, что организм заметил болезнь, начал реагировать на ситуацию и пока его ресурсов хватает на совладание с ней», — высказался Разуваев.
Опрошенные газетой «Ведомости» эксперты полагают, что снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 14,5 процента годовых станет смелым шагом. Такой прогноз дали 16 из 19 опрошенных аналитиков. Оставшиеся разделились во мнениях: один считает вероятным как сохранение текущего уровня, так и снижение на 0,5 п.п.; второй допускает уменьшение на 0,25 или 0,5 п.п.; третий прогнозирует более глубокое снижение — до 14 процентов.