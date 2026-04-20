12:53, 20 апреля 2026

Ключевой ставке в России предсказали снижение

Экономист Разуваев: ЦБ снизит ставку до 14,5 процента годовых уже в эту пятницу
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Центральный банк России (ЦБ) на заседании совета директоров 24 апреля продолжит снижать ключевую ставку. Такое развитие событий предсказал экономист Александр Разуваев, его слова приводит Bankiros.ru

По словам эксперта, денежно-кредитную политику (ДКП) продолжат смягчать, и уже в эту пятницу ставку опустят до 14,5 процента годовых. Регулятор мог бы пойти на более заметное снижение ставки на фоне охлаждения экономики, однако из-за неопределенности вокруг ситуации на Ближнем Востоке и в бюджетной политике такого решения не будет.

Если цены на нефть сохранятся выше 90 долларов за баррель, а Минфин не начнет скупать валюту раньше июля, рубль может укрепиться до 70 за доллар. Евро, вероятно, будет стоить в диапазоне 81-84 рубля.

«Но это нелинейный процесс: рынок всегда ищет баланс. Я бы не исключал краткосрочных коррекций вверх. Это как температура тела, где 36,6 — норма, но и 37,2 — не катастрофа, так как она означает, что организм заметил болезнь, начал реагировать на ситуацию и пока его ресурсов хватает на совладание с ней», — высказался Разуваев.

Опрошенные газетой «Ведомости» эксперты полагают, что снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта — до 14,5 процента годовых станет смелым шагом. Такой прогноз дали 16 из 19 опрошенных аналитиков. Оставшиеся разделились во мнениях: один считает вероятным как сохранение текущего уровня, так и снижение на 0,5 п.п.; второй допускает уменьшение на 0,25 или 0,5 п.п.; третий прогнозирует более глубокое снижение — до 14 процентов.

