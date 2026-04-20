Любителям протеиновых батончиков сделали предупреждение

Диетолог Кованова: Протеиновые батончики могут нарушить чувство насыщения

Диетолог-нутрициолог София Кованова сделала предупреждение любителям протеиновых батончиков. О том, к каким последствиям они могут привести, специалистка рассказала в беседе с aif.ru.

«При частом употреблении протеиновых батончиков может нарушиться чувство насыщения. Ультраобработанная текстура требует меньше жевания, а значит, хуже активирует механизмы насыщения, поэтому мозг "не засчитывает" батончик как полноценную еду», — объяснила Кованова.

Диетолог добавила, что подсластители, которые входят в состав таких батончиков, могут вызывать вздутие. Кроме того, в них есть компоненты, провоцирующие низкоуровневое воспаление, подчеркнула специалистка.

Кованова уточнила, что в день можно съедать не более одного батончика, причем он должен быть перекусом, а не заменой полноценному приему пищи. При этом людям с проблемами с ЖКТ, аллергией на молочный белок, непереносимостью подсластителей и инсулинорезистентностью диетолог порекомендовала полностью отказаться от протеиновых батончиков.

