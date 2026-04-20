Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Любителям протеиновых батончиков сделали предупреждение

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandr Finch / Shutterstock / Fotodom

Диетолог-нутрициолог София Кованова сделала предупреждение любителям протеиновых батончиков. О том, к каким последствиям они могут привести, специалистка рассказала в беседе с aif.ru.

«При частом употреблении протеиновых батончиков может нарушиться чувство насыщения. Ультраобработанная текстура требует меньше жевания, а значит, хуже активирует механизмы насыщения, поэтому мозг "не засчитывает" батончик как полноценную еду», — объяснила Кованова.

Диетолог добавила, что подсластители, которые входят в состав таких батончиков, могут вызывать вздутие. Кроме того, в них есть компоненты, провоцирующие низкоуровневое воспаление, подчеркнула специалистка.

Кованова уточнила, что в день можно съедать не более одного батончика, причем он должен быть перекусом, а не заменой полноценному приему пищи. При этом людям с проблемами с ЖКТ, аллергией на молочный белок, непереносимостью подсластителей и инсулинорезистентностью диетолог порекомендовала полностью отказаться от протеиновых батончиков.

Ранее диетолог Елена Соломатина объяснила, сколько шашлыка можно съесть за один раз. Она отметила, что в этом вопросе многое зависит от возможности переваривания, общего веса, роста и состояния мышечной массы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok