Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:14, 20 апреля 2026

Россияне отвернулись от инвестиций в жилье

В России стали активнее инвестировать в машино-места и кладовки
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России растет интерес к покупке парковочных мест и кладовок под инвестиции. На фоне подорожания жилья и текущих ставок по ипотеке граждане предпочитают другие активы, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на девелоперские агенства.

По статистике компаний, за последние два года спрос на машино-места и помещения для хранения поднялся на 20 процентов. Причем интерес растет не столько у собственников квартир в тех жилищных комплексах, где продаются такие объекты, сколько среди жителей других районов. Из этого следует, что россияне все чаще рассматривают покупку кладовок и парковочных мест как инвестицию. Последний актив сейчас, действительно, набирает популярность — число сделок по аренде машино-мест выросло на 35 процентов.

Вкладываться в места для парковки и келлеры выгоднее из-за низкого порога входа. Так, стоимость кладовок начинается от 600 тысяч рублей, причем сдавать их можно за 8-20 тысяч рублей месяц. Инвестирование в машино-места особенно актуально для Москвы и области, где расценки варьируются в среднем от 1 до 2,5 миллиона рублей, а на сдаче за месяц можно заработать до полумиллиона. Самое дорогое предложение на сегодняшний день — парковочное место в элитном ЖК Knightsbridge Private Park в районе Хамовники. Купить машино-место здесь можно не менее чем за 14 миллионов рублей, а месяц аренды обойдется в 510 тысяч рублей.

На февраль самая дорогая сделка в сегменте была закрыта за 40,3 миллиона рублей. В такую стоимость оценили машино-место площадью 21,6 квадратного метра в жилом проекте в районе Патриарших прудов от застройщика Vesper.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok