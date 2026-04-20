Силовые структуры
15:25, 20 апреля 2026Силовые структуры

Мигрант ночью напал на россиянку ради изнасилования

В Воронеже задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать россиянку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Воронеже задержали 32-летнего иностранца, пытавшегося изнасиловать 46-летнюю россиянку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел на территории лесопарковой зоны. Мужчина ночью напал на прохожую, совершил в отношении нее насилие и попытался надругаться, однако той удалось отбиться. До этого задержанного заметили на остановке общественного транспорта, где он совершал действия непристойного характера при детях.

Мигранта обвинили по статьям о покушении на изнасилование, иные действия сексуального характера с применением насилия, а также совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Ему грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал женщину и попытался зарезать мужчину.

