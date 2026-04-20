Москвичам рассказали о просветах в погоде

14:42, 20 апреля 2026

Синоптик Позднякова: Просветы в плохой погоде могут наблюдаться в отдельные дни
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

До конца апреля жителей столицы ждет пасмурная и дождливая погода с редкими просветами с появлением солнца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

До конца недели в столице ожидаются осадки различного характера. В понедельник, 20 апреля, днем ожидаются дожди, местами на востоке Подмосковья может пойти снег. В последующие дни ожидаются дожди — они продолжатся до конца недели, но будут кратковременными или умеренными.

Существенных осадков не ожидается только в среду, 22 апреля. Этот же день станет самым теплым на неделе. Ночью температура составит от нуля до плюс 2 градусов, днем потеплеет до плюс 10-12 градусов. Но даже это кратковременное потепление не будет соответствовать климатической норме, отставая от нее на 2-3 градуса.

Такие погодные условия связаны с прохождением циклонов и будут держаться, пока не придут антициклоны, спрогнозировала синоптик.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к полудню понедельника, 20 апреля, благодаря активному циклону зона снега заняла южную половину Владимирской и Московской областей, а также затронула Калужскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую и Тамбовскую области.

