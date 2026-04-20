Снегопады начали подступать к Москве

Синоптик Леус: Зона снегопадов расширилась до юга Московской области

Зона снегопадов расширяется и уже затронула южную половину Московской области. О подступающих к столице снегопадах в Telegram-канале рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Активный южный циклон, выйдя своим центром в районы Средней Волги, продолжит расширять территорию с осадками в виде снега. По словам синоптика, к полудню понедельника, 20 апреля, зона снега занимает южную половину Владимирской и Московской областей, затронула Калужскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Также снег отмечается в Приволжье, в Пензенской области и Мордовии. В Нижегородской области местами проходят сильные снегопады.

Практически повсеместно «возвращение зимы» сопровождается сильным и порывистым ветром, скорость которого достигает 14 метров в секунду. На севере Центрального округа ветер в порывах разгоняется до 17 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал жителей Москвы и области не ждать теплой погоды до мая.

