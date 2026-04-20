13:31, 20 апреля 2026Экономика

Снегопады начали подступать к Москве

Синоптик Леус: Зона снегопадов расширилась до юга Московской области
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Зона снегопадов расширяется и уже затронула южную половину Московской области. О подступающих к столице снегопадах в Telegram-канале рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Активный южный циклон, выйдя своим центром в районы Средней Волги, продолжит расширять территорию с осадками в виде снега. По словам синоптика, к полудню понедельника, 20 апреля, зона снега занимает южную половину Владимирской и Московской областей, затронула Калужскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Также снег отмечается в Приволжье, в Пензенской области и Мордовии. В Нижегородской области местами проходят сильные снегопады.

Практически повсеместно «возвращение зимы» сопровождается сильным и порывистым ветром, скорость которого достигает 14 метров в секунду. На севере Центрального округа ветер в порывах разгоняется до 17 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал жителей Москвы и области не ждать теплой погоды до мая.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Все новости
