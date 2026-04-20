Москвичам назвали самый солнечный день на этой неделе

Синоптик Тишковец: Среда станет самым солнечным днем на этой неделе

Самым солнечным днем в Москве на этой неделе окажется среда, 22 апреля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Именно среда, как предполагает синоптик, станет единственным днем, когда в небе над столицей выглянет солнце. «В среду "окно" погоды откроется полностью — это будет самый лучший день с практически бездонной синевой», — ожидает Тишковец. Благодаря солнечным лучам, которые принесет скандинавский антициклон, воздух в городе прогреется до плюс 11-13 градусов. Однако ночью все еще сохранятся заморозки до минус 2 градусов. Осадков в среду не предвидится.

Характер погоды вновь изменится в четверг. В столицу вернутся холода и осадки, небо затянет свинцовыми тучами, проливной дождь будет идти вперемешку со снегом. Столбики термометров утром будут держаться около отметки плюс 3-5 градусов, а в течение дня не поднимутся выше плюс 4-6 градусов.

Такая обстановка, по прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, сохранится в Москве и Подмосковье вплоть до мая. В оставшиеся дни месяца погожей погода будет лишь 21-22 апреля.