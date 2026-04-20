Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:10, 20 апреля 2026

Москвичам назвали самый солнечный день на этой неделе

Синоптик Тишковец: Среда станет самым солнечным днем на этой неделе
Виктория Клабукова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Самым солнечным днем в Москве на этой неделе окажется среда, 22 апреля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Именно среда, как предполагает синоптик, станет единственным днем, когда в небе над столицей выглянет солнце. «В среду "окно" погоды откроется полностью — это будет самый лучший день с практически бездонной синевой», — ожидает Тишковец. Благодаря солнечным лучам, которые принесет скандинавский антициклон, воздух в городе прогреется до плюс 11-13 градусов. Однако ночью все еще сохранятся заморозки до минус 2 градусов. Осадков в среду не предвидится.

Характер погоды вновь изменится в четверг. В столицу вернутся холода и осадки, небо затянет свинцовыми тучами, проливной дождь будет идти вперемешку со снегом. Столбики термометров утром будут держаться около отметки плюс 3-5 градусов, а в течение дня не поднимутся выше плюс 4-6 градусов.

Такая обстановка, по прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, сохранится в Москве и Подмосковье вплоть до мая. В оставшиеся дни месяца погожей погода будет лишь 21-22 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok