03:32, 20 апреля 2026

Мужчина два месяца продержал похищенную девушку в машине

В США мужчина похитил девушку и два месяца держал ее в своей машине
Антонина Черташ

Фото: Роман Соколов / ТАСС

В США мужчину приговорили к 40 годам тюрьмы за то, что он похитил трех молодых женщин и держал одну из них взаперти в своей машине почти два месяца. Об этом сообщает The Mirror.

31-летний Андрес Портилья, житель Нью-Йорка, в сентябре 2022 года заманил несовершеннолетнюю девушку в квартиру в Куинсе, где неоднократно насиловал ее. В ноябре он ударил пленницу гаечным ключом по голове, сломал ей глазницу, а затем запихнул в спортивную сумку и перенес в свой автомобиль Honda 2008 года. Портилья два месяца держал похищенную девушку в машине, паркуя ее в уединенных местах Куинса. Он угрожал убить ее при попытке побега, в свое отсутствие запирал в багажнике, давал минимум еды и заставлял использовать пластиковую бутылку в качестве туалета.

Пока жертва находилась в багажнике, он заманил в автомобиль вторую девочку-подростка, изнасиловал и отпустил в тот же день. Третью жертву, 21-летнюю женщину, он похитил 1 января 2023 года, предложив ей подзарядить телефон. Он продержал ее четыре дня, пока не увидел в новостях сообщения о ее исчезновении. Оказавшись на свободе, она сразу обратилась в полицию.

Портилья был арестован 6 января 2023 года после полицейской погони. В машине правоохранители нашли первую похищенную девушку. Ей потребовались месяцы лечения, чтобы восстановиться.

Прокурор округа Квинс Мелинда Кац назвала преступления «ужасающими актами физического и сексуального насилия». Портилья признал вину по нескольким пунктам обвинения в похищении людей, изнасиловании и нападении. Судья приговорила его к 40 годам тюремного заключения и 20 годам надзора после освобождения.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас похитил женщину и четыре года держал ее взаперти в трейлере. В итоге пострадавшая сумела позвать на помощь, пока ее похититель был на работе.

