На Украине испугались нового массированного удара со стороны России. О такой возможности предупредил Telegram-канал «Инсайдер.UA».

«В ближайшие дни существует угроза массированного комбинированного удара по территории Украины», — сказано в публикации.

В качестве одной из приоритетных целей канал называет Киев. Источники этой информации не раскрываются.

В ночь на 16 апреля Украина подверглась массированному удару. Как сообщил военкор Александр Коц, в ходе атаки порты Одесской области, не защищенные системами ПВО, были «накрыты» без противодействия.