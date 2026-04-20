Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 20 апреля 2026

На Украине рассказали об усилении штурмов России на одном направлении

Коваленко: ВС России усиливают штурмы на сумском направлении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России усиливают штурмы на сумском направлении. Об этом рассказал глава центра по противодействию дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко в Telegram.

«На Сумщине есть зона инфильтрации врага в пограничные [районы] (...) Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы не дать врагу возможности увеличить зону присутствия на Сумщине», — написал он.

По словам Коваленко, на этом направлении идут тяжелые бои.

Ранее стало известно о наступлении ВС России на ключевом направлении в Донбассе — покровском. Российские войска наступают у Гришино и Новоалександровки под Красноармейском.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok