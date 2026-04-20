Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:38, 20 апреля 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о наступлении ВС России на ключевом направлении в Донбассе

Украинский военкор Мирошников: ВС РФ наступают у Гришино и Новоалександровки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наступают у Гришино и Новоалександровки под Красноармейском. О наступлении российских войск на ключевом направлении для украинской обороны Доброполья рассказал в Telegram украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Ситуация на покровском направлении остается сложной. Противник в основном сосредоточен на окончательном захвате Гришино. Кроме того, пытается обойти Новоалександровку. Здесь цель очевидна — продвижение к селу Доброполье», — заявил военкор.

Он добавил, что российские атаки также продолжаются в районе Белицкого и Родино.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ продвинулись в центре Константиновки. Отмечается, что российские войска удерживают юго-восточную часть города и продвигаются вперед, а контратаки Вооруженных сил Украины были успешно отбиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok