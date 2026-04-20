На Украине рассказали о наступлении ВС России на ключевом направлении в Донбассе

Вооруженные силы (ВС) России наступают у Гришино и Новоалександровки под Красноармейском. О наступлении российских войск на ключевом направлении для украинской обороны Доброполья рассказал в Telegram украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Ситуация на покровском направлении остается сложной. Противник в основном сосредоточен на окончательном захвате Гришино. Кроме того, пытается обойти Новоалександровку. Здесь цель очевидна — продвижение к селу Доброполье», — заявил военкор.

Он добавил, что российские атаки также продолжаются в районе Белицкого и Родино.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ продвинулись в центре Константиновки. Отмечается, что российские войска удерживают юго-восточную часть города и продвигаются вперед, а контратаки Вооруженных сил Украины были успешно отбиты.