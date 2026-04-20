16:16, 20 апреля 2026Бывший СССР

На Украине расстроились результатам выборов в Болгарии

Гончаренко: Победа Радева на выборах в Болгарии — нехорошая новость для Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Победа партии бывшего президента Болгарии Румена Радева на парламентских выборах может негативно сказаться на поддержке Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Является ли это хорошей новостью для нас? Определенно нет. Радев скептически относится к поддержке Украины», — написал он.

При этом, несмотря на скептическое отношение Радева к поддержке Украины, речи о появлении «нового [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», по словам Гончаренко, пока не идет.

Ранее сообщалось, что партия Радева, считающегося пророссийским политиком, занимает первое место на парламентских выборах с результатом в 44,7 процента голосов после подсчета более 90 процентов бюллетеней.

