На Западе назвали скрытую угрозу доллару

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:42, 20 апреля 2026Экономика

WSJ: Расчеты ОАЭ в других валютах представляют скрытую угрозу доллару
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sheldon Cooper / Globallookpress.com

Западное издание The Wall Street Journal назвало скрытую угрозу доллару. По словам источников, таковой стало желание Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассчитываться в других валютах, в том числе в юанях, в случае нехватки американской.

Речь идет о расчете за нефть и других операциях. В материале отмечается, что такая ситуация представляет «скрытую угрозу доллару США», который доминирует среди мировых валют в том числе из-за использования в нефтяных операциях.

Власти ОАЭ предупредили Вашингтон, однако подобное предложение является превентивным и предварительным. Официального запроса на соглашение о взаимном обмене валют с целью обеспечения ликвидности пока не поступало.

Ранее стало известно, что руководство государственной нефтяной корпорации Кувейта — Kuwait Petroleum — объявило форс-мажор в отношении поставок энергоресурсов на внешние рынки из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Мужчины и женщины рассказали о самых странных поступках голышом

    КСИР показал кадры бесконечных подземных ракетных городов

    Политолог рассказал об изменении схемы поставок оружия Украине

    Трамп вновь сделал заявление о ядерной программе Ирана

    На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

    Девушка показала начальнику экран смартфона и опозорилась

    Миронов призвал прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО

    Легендарный iPhone похоронят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok