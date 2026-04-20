На Западе назвали скрытую угрозу доллару

WSJ: Расчеты ОАЭ в других валютах представляют скрытую угрозу доллару

Западное издание The Wall Street Journal назвало скрытую угрозу доллару. По словам источников, таковой стало желание Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассчитываться в других валютах, в том числе в юанях, в случае нехватки американской.

Речь идет о расчете за нефть и других операциях. В материале отмечается, что такая ситуация представляет «скрытую угрозу доллару США», который доминирует среди мировых валют в том числе из-за использования в нефтяных операциях.

Власти ОАЭ предупредили Вашингтон, однако подобное предложение является превентивным и предварительным. Официального запроса на соглашение о взаимном обмене валют с целью обеспечения ликвидности пока не поступало.

Ранее стало известно, что руководство государственной нефтяной корпорации Кувейта — Kuwait Petroleum — объявило форс-мажор в отношении поставок энергоресурсов на внешние рынки из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе.