06:11, 20 апреля 2026Мир

Названо чисто погибших при ударе США по предполагаемому судну наркоторговцев

Трое погибли при ударе США по судну якобы наркоторговцев в Карибском море
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: US Marines / Reuters

США нанесли удар по судну в Карибском море, которое, по утверждению военных, использовалось наркоторговцами. Об этом сообщает пресс-служба Южного командования вооруженных сил США (SOUTHCOM) в соцсети Х.

Уточняется, что судно следовало по «известным маршрутам наркотрафика» и было задействовано в операциях по незаконной торговле наркотиками. В результате удара погибли трое мужчин, причастных к этой деятельности. Потерь среди американских военнослужащих нет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.

    Последние новости

    «Вооруженное пиратство». США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе. Чем ответил Тегеран?

    На Западе рассказали об ударе Ирана по США

    В России разработали оружие от града

    В США признали неэффективность санкций против России

    Медсестра тайно занималась сексом в психиатрической больнице

    Шансы ВС России освободить Одессу и Киев оценили

    Армения выразила готовность открыть границу с Турцией

    Премьера Словакии предупредили о возможном покушении в Киеве

    На Западе напряглись из-за предупреждения Лаврова

    Военный рассказал о боевых возможностях российского «Терминатора»

    Все новости
