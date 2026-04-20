Названо условие ослабления курса рубля по отношению к доллару

Экономист Беляев назвал изменение подхода ЦБ условием роста курса доллара

Курс национальной валюты определяется общим состоянием экономики и зависит от темпов роста, состояния инфляции в стране и других факторов, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он назвал условие ослабление рубля по отношению к доллару.

По словам Беляева, в стране, где темпы роста близкие к нулю, курс национальной валюты укрепляться не может, особенно по отношению к той валюте, где темпы роста под 3 процента и инфляция тоже едва больше 3 процентов.

«Но поскольку у нас курс определяется по спекулятивному курсу и ориентируется на сиюминутные действия инвесторов на рынке "Форекс", он может отдаляться от этого базового курса, собственно, что мы и видим. Укрепление рубля — это не есть экономически обусловлено, это не есть укрепление в смысле укрепления рубля, это конъюнктурный рост курса цифр, не затрагивающий саму суть и состояние валюты как таковой», — отметил Беляев.

Эксперт также подчеркнул, что в значительной мере присутствует корректировка курсов с точки зрения предпочтений Центрального банка.

«Центральный банк, чтобы оправдать свою полностью провальную денежно кредитную политику, считает, что раз он может еще в известной мере манипулировать курсом рубля, то, значит, он это и делает. То есть он изображает его укрепление, ссылаясь на то, что он якобы привлекает какую-то дополнительную отчетность банков и ее учитывают при назначении курса рубля на следующие сутки», — сказал Беляев

По мнению эксперта, когда Центробанк начнет больше ориентироваться на глубинные факторы, которые определяют курс рубля, тогда можно будет наблюдать, как он постепенно ослабит курс рубля по отношению к доллару. При этом делать это нужно постепенно и плавно, потому что экономика не терпит резких движений.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин ранее заявил, что к лету курс доллара составит 80-82 рубля, евро будет стоить 93-95 рублей, а юань — 12 рублей. Дело в том, что летом спрос на валюту среди россиян растет из-за поездок за рубеж. Также в это время более активным становится импорт.

