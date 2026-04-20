Нетаньяху отреагировал на инцидент со статуей Иисуса Христа в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что был потрясен инцидентом со статуей Иисуса Христа на юге Ливана, разбитой солдатом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и опечален, узнав, что солдат ЦАХАЛа повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок», — написал он.

Нетаньяху отметил, что израильские военные власти проводят расследование по этому делу и примут суровые дисциплинарные меры в отношении виновных. Он подчеркнул, что Израиль является единственным местом на Ближнем Востоке, где соблюдается свобода вероисповедания для представителей всех религиозных конфессий.

Ранее сообщалось, что израильский солдат разбил кувалдой статую Иисуса Христа на юге Ливана. В ЦАХАЛ пообещали наказать военного и выразили готовность помочь местным жителям в восстановлении скульптуры.