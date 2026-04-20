15:29, 20 апреля 2026

«Огненная» схватка россиянина с полицейскими попала на видео

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Горно-Алтайске водитель на машине с поддельными номерами попытался скрыться от полицейской погони, а затем решил сжечь преследующих его силовиков. Схватка нарушителя с правоохранителями попала на видеорегистратор, запись публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как инспекторы ГАИ преследуют автомобиль, который останавливается у дома. Водитель метнул горящее ведро в полицейскую машину, после чего силовики бросились в дом и задержали злоумышленника.

Полицейский в свободное от службы время заметил иномарку с подложными государственными регистрационными знаками и отправился за ней на личном автомобиле, вызвав подмогу. Патруль ДПС потребовал от водителя остановиться, но он стал скрываться. Внезапно иномарка остановилась, находившийся за ее рулем мужчина выскочил и вбежал в дом. Вскоре он вышел на улицу с ведром, наполненным горючей жидкостью, вылил ее через забор на полицейских и на свою машину, пригрозив поджогом. Затем он все-таки поджег опустевшее ведро и бросил его в сторону силовиков, но промахнулся. После чего злоумышленник попытался поджечь пропитанную бензином тряпку, но его скрутили правоохранители.

При задержании нарушитель оказал сопротивление, поэтому была применена физическая сила. Он оказался 49-летним местным жителем без права управления транспортными средствами. В отношении него составлены 15 протоколов об административных правонарушениях.

Суд арестовал его на семь суток. Машина помещена на спецстоянку. Также возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее сообщалось, что в Московской области осудили на 5 лет колонии мужчину, напавшего на полицейских: он произвел выстрел в их сторону, а затем вылил на них горючую жидкость и поджег ее, из-за чего рядом с сотрудниками началось возгорание.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Все новости
