23:36, 20 апреля 2026Мир

Пентагон заявил о кризисе в США из-за необходимости ядерного сдерживания России и Китая

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Graeme Sloan / Globallookpress.com

Помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек заявил о том, что США оказались в кризисе из-за необходимости одновременного ядерного сдерживания России и Китая. Его слова цитирует РИА Новости.

«Это не гипотетическая проблема будущего. Это кризис, разворачивающийся прямо сейчас», — сказал чиновник.

Он также обратил внимание на растущие возможности Северной Кореи. По мнению Кадлека, Штаты вступили в новую, более опасную эпоху.

Ранее глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Вашингтону нужно разместить системы вооружений в космосе. При этом он отметил, что возможность ряда стран разместить ядерное оружие в космосе вызывает обеспокоенность.

