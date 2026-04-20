Пентагон заявил о кризисе в США из-за необходимости ядерного сдерживания России и Китая

Пентагон: США в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания России и Китая

Помощник главы Пентагона по ядерному сдерживанию, химической и биологической защите Роберт Кадлек заявил о том, что США оказались в кризисе из-за необходимости одновременного ядерного сдерживания России и Китая. Его слова цитирует РИА Новости.

«Это не гипотетическая проблема будущего. Это кризис, разворачивающийся прямо сейчас», — сказал чиновник.

Он также обратил внимание на растущие возможности Северной Кореи. По мнению Кадлека, Штаты вступили в новую, более опасную эпоху.

Ранее глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Вашингтону нужно разместить системы вооружений в космосе. При этом он отметил, что возможность ряда стран разместить ядерное оружие в космосе вызывает обеспокоенность.

