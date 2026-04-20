Перенесшая инсульт в 24 года медсестра рассказала о симптомах

Daily Mail: Медсестра Алекс Уилсон-Гарза перенесла инсульт в 24 года

Медсестра из США Алекс Уилсон-Гарза, перенесшая инсульт в 24 года, рассказала о симптомах, с которыми она столкнулась. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Уилсон-Гарза вспоминает, что обсуждала с мужем планы на выходные, когда внезапно почувствовала себя плохо: начала невнятно говорить и постоянно запинаться. Через несколько секунд левая половина лица и тела девушки ослабли настолько, что она не могла нормально закрыть рот и встать на ноги. «Единственное, что я помню, это то, насколько сильным было головокружение», — призналась она.

Все симптомы указывали, что у американки инсульт. Однако она, медсестра по образованию, отказывалась верить в это, ведь она была молода, вела здоровый образ жизни и активно занималась спортом. По настоянию супруга Уилсон-Гарза все же согласилась поехать в больницу, где ее сразу же госпитализировали.

В больнице состояние американки улучшилось, но врач обратил внимание на ее нетвердую походку и отправил ее на дополнительное обследование. Сканирование мозга показало, что она перенесла обширный инсульт в правом полушарии мозга. Девушка провела в больнице три дня. Полноценная реабилитация ей не понадобилась, так как у нее не успели развиться паралич, когнитивные нарушения, проблемы с памятью и другие осложнения. Через три недели она вернулась к работе медсестрой.

Ранее терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о неочевидном признаке инсульта. Предвестником этого заболевания он назвал постоянную непреодолимую зевоту.