В Подмосковье подняли штрафы за поджог травы и мусора

МЧС: Размер штрафа за пал травы в Подмосковье вырос до 20 тысяч рублей

В Московском регионе в силу вступает особый режим противопожарной безопасности. В этом году наказание за его несоблюдение ужесточили, передает пресс-служба столичного управления МЧС.

Режим подразумевает запрет на пал травы, листвы и поджог мусора за пределами специально оборудованных зон, сжигание пластика, резины, строительного мусора, химикатов и глянцевой бумаги. Помимо этого, запрет распространяется на разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках, хранение горючих и легковоспламеняющихся материалов, а также пожароопасные работы (к примеру, сварка либо резка металла) — для последних требуется специальное разрешение. Нарушением будет считаться также отсутствие средств пожаротушения, неправильное хранение и эксплуатация электрооборудования.

За нарушение особого противопожарного режима предусматриваются штрафы. С этого года их размер вырос: для физлиц сумма взыскания ограничена 10-20 тысячами рублей, для должностных лиц штраф составит от 30 до 60 тысяч рублей и от 400 до 800 тысяч рублей для юридических лиц. В период действия режима проверки проводятся чаще, предупредили в ведомстве.

Ранее россиянам напомнили о возможном наказании за разведение костра в лесу. Так, если костер привел к пожару, ущерб от которого превысил 50 тысяч рублей, нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.