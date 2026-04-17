Россиян предупредили о тюремном сроке за костер в лесу

Юрист Георгиева: Разведение костра в лесу чревато штрафом или тюремным сроком

Разведение костра в лесу, из-за которого природе был причинен значительный ущерб, чревато тюремным сроком. Об этом россиян предупредила юрист по гражданским делам Алла Георгиева в разговоре с RT.

«Может быть простое нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Например, люди приехали пожарить шашлыки и кто-то это увидел. Здесь будет административная ответственность. Это или предупреждение, или штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей», — рассказала специалист.

При этом если нарушители развели огонь в лесу, где действует особый противопожарный режим, сумма наказания вырастает до 40-50 тысяч рублей. Еще большую сумму — 50-60 тысяч — придется заплатить тем, кто разжег костер, причинивший ущерб лесу в размере до 10 тысяч рублей. При этом урон от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, уточнила Георгиева, уже будет считаться значительным.

«В этот ущерб входят и расходы по тушению пожара. И это уже уголовная ответственность. Виновнику может грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы на срок до двух лет. Могут наказать и лишением свободы», — предостерегла она. В случае если ущерб от пожара превысил 50 тысяч рублей, по закону он считается крупным и карается тюремным сроком вплоть до 10 лет, заключила юрист.

