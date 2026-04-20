Постоялец роскошного отеля рухнул со второго этажа в пруд с карпами и сломал шею

Турист упал в рыбный пруд в фойе отеля H10 Rubicon Horizons Collection в Испании

Постояльца роскошного отеля в Испании госпитализировали после ночного происшествия — мужчина рухнул со второго этажа в рыбный пруд. Об этом сообщило издание The Sun.

Это произошло в субботу, 18 апреля, в пятизвездочной гостинице H10 Rubicon Horizons Collection на острове Лансароте. Турист упал в расположенный в фойе искусственный водоем глубиной 30 сантиметров, в котором плавали карпы кои и черепахи, и сломал шею.

Персонал отеля оказал помощь пострадавшему на месте — на нем зафиксировали шейный корсет. Затем специалисты экстренных служб доставили мужчину в больницу. Врачи установили, что у него перелом нескольких шейных позвонков. Уточняется, что сотрудники гостиницы не раскрывают личность путешественника и причины, по которым он оказался в затруднительном положении.

