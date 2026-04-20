03:31, 20 апреля 2026Мир

Появилось видео атаки эсминца США на иранское торговое судно в Оманском заливе

CENTCOM показало атаку эсминца США на иранское торговое судно в Оманском заливе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

CENTCOM / X

Центральное командование США (CENTCOM) показало на видео атаку эсминца США на иранское торговое судно в Оманском заливе. Кадры опубликовали в соцсети Х.

На видео запечатлены переговоры между экипажами кораблей, а также последовавшие в сторону торгового судна выстрелы.

О захвате судна Ирана ранее заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и потребовал остановиться. Иранский экипаж не подчинился, поэтому военный корабль пробил им дыру в машинном отделении.

В ответ КСИР обвинил США в «преступном деянии вооруженного пиратства».

