Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 20 апреля 2026Россия

Правительство изменило порядок выдачи лекарств для одной категории россиян

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Правительство России упростило порядок выдачи лекарств для одной категории граждан — речь идет о детях из многодетных семей. Подробности об измененном механизме раскрыл глава кабмина Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Премьер-министр напомнил, что детям до шести лет из многодетных семей препараты предоставляются бесплатно, и родители могут получит их по рецепту в специализированных аптеках.

Однако, по его словам, до сегодняшнего дня россияне могли оформить рецепт только в региональной медицинской организации, даже в тех случаях, когда ребенок лечится по полису Обязательного медицинского страхования в федеральной клинике. Теперь они смогут это сделать в клинике, к которой прикреплен ребенок, в том числе в федеральных медицинских учреждениях.

Ранее было названо число ожидающих вакцину от колоректального рака россиян. Речь шла о препарате «Онкопепт».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Французское судно попало под огонь в Ормузском проливе

    Нефтепродукты попали в море после атаки ВСУ на российский портовый город

    Названы самые востребованные в Китае автомобили

    В США раскрыли наиболее грозное оружие России против ключевых целей НАТО

    Ключевой ставке в России предсказали снижение

    Зеленский обратился к Мадьяру из-за конфискованных Венгрией денег

    Украина атаковала российские объекты умными авиабомбами

    Российский разведывательный самолет перехватили вблизи Норвегии

    Киркоров резко ответил упомянувшему его Шаляпину

    New Glenn вывела спутник BlueBird 7 на нештатную орбиту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok