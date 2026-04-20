Правительство изменило порядок выдачи лекарств для одной категории россиян

Правительство РФ упростило механизм выдачи лекарств детям из многодетных семей

Правительство России упростило порядок выдачи лекарств для одной категории граждан — речь идет о детях из многодетных семей. Подробности об измененном механизме раскрыл глава кабмина Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Премьер-министр напомнил, что детям до шести лет из многодетных семей препараты предоставляются бесплатно, и родители могут получит их по рецепту в специализированных аптеках.

Однако, по его словам, до сегодняшнего дня россияне могли оформить рецепт только в региональной медицинской организации, даже в тех случаях, когда ребенок лечится по полису Обязательного медицинского страхования в федеральной клинике. Теперь они смогут это сделать в клинике, к которой прикреплен ребенок, в том числе в федеральных медицинских учреждениях.

Ранее было названо число ожидающих вакцину от колоректального рака россиян. Речь шла о препарате «Онкопепт».