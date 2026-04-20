Предсказано изменение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ

16:54, 20 апреля 2026

Экономист Мосейкин: 24 апреля Центробанк, скорее всего, снизит ключевую ставку
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Банк России на заседании 24 апреля должен снизить ключевую ставку, и делать это нужно было раньше, заявил доктор экономических наук, заведующий кафедрой национальной экономики экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему ЦБ запаздывает и насколько может измениться показатель.

По мнению экономиста, большинство экспертов сходятся на снижении ставки на 0,5 процентного пункта. Специалист придерживается той же позиции, но допускает и более быстрое снижение — на 1 процент. Он отметил, что на ЦБ оказывалось серьезное давление, поэтому регулятор может пойти на резкий шаг. Однако из рациональных расчетов вероятнее именно 0,5 процента.

«Аргументы Центробанка о перегреве экономики не всегда оправданы. Высокие темпы роста ВВП предполагают перегрев, но их не было. Предложение сейчас не может вырасти, потому что государство тратит основные деньги на сектор, который не производит потребительских товаров», — указал Мосейкин.

Средства, которые идут на обеспечение занятых в этом процессе, по его словам, создают дополнительный инфляционный налог. В результате темпы роста экономики снизились почти до нуля.

Снижать ставку однозначно нужно, заявил экономист, но резко нельзя — товары, инвестиции и рабочая сила не появятся ниоткуда так быстро. Поэтому процесс должен быть постепенным, заключил он.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ситуация в российской экономике сейчас более сложная, чем в предыдущие годы. По словам министра, на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений резервы «во многом исчерпаны».

