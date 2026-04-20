Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на юг России

При атаке на Крым ВСУ использовали беспилотники типа FP-1, FP-2 и «Рубака»

При атаке на Крым Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали три типа беспилотников. Подробности массированного налета на юг России раскрыл Telegram-канал «Архангел Спецназа».

По данным канала, речь идет о дальнобойных ударных дронах-камикадзе FP-1 и FP-2, а также беспилотниках самолетного типа «Рубака».

Сообщается, что все беспилотники, пытавшиеся атаковать Крым, были сбиты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 112 украинских беспилотников. Атаке подверглись семь российских регионов, среди которых Астраханская и Воронежская области, а также Краснодарский край и Крым. Также украинские беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.