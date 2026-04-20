Россиян предупредили о приводящем к инвалидности вирусе на острове в Африке

Российских туристов предупредили о приводящем к инвалидности вирусе на Маврикии — речь идет о вспышке лихорадки чикунгунья. Об этом говорится в официальном Telegram-канале посольства РФ в государстве.

Уточняется, что на острове в Африке уже зафиксировали 1,4 тысячи обращений с подозрением на заболевание. Власти призывают отдыхающих и местных жителей избегать водоемов со стоячей водой и пользоваться средствами от комаров, которые и являются переносчиками вируса.

«Настоятельно рекомендуем обращаться к врачу при появлении первых симптомов — головной боли, ломоты в суставах, высокой температуры, ярких кожных высыпаний», — говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее соотечественников предупредили об опасной инфекции в Турции. Там с потеплением активизировались клещи-переносчики конго-крымской лихорадки.