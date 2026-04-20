Россиян предупредили о штрафе за нештатные лампы в фарах

Самостоятельная установка светодиодов в фары грозит не только штрафом 500 рублей

Можно ли ездить со светодиодными лампами в фарах вместо штатных, а также какой штраф грозит нарушителям, изданию «За рулем» разъяснил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГАИ) МВД РФ Михаил Черников.

Он подчеркнул, что монтаж светодиодных (LED) ламп в оптику, конструктивно предназначенную для иных типов цоколей и принципов свечения, прямо противоречит Перечню неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств не допускается. Установка подобных компонентов на место штатных галогеновых изделий является серьезным нарушением.

Мера ответственности для водителя, допустившего подобную переделку, зависит от конкретной ситуации. Нарушителю грозит наказание либо по первой, либо по третьей части статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В первом случае возможен штраф размером 500 рублей или вынесение устного предупреждения. Во втором предусмотрено лишение права управления автомобилем от полугода до года с изъятием не соответствующих требованиям световых приборов.

Кроме юридической ответственности, Черников обратил внимание на практические риски. «Использование нештатных ламп также имеет ряд недостатков: от почти неизбежного в силу конструктивных особенностей фар современных автомобилей ослепления участников дорожного движения до возможных проблем с электрооборудованием вплоть до угрозы возгорания», — подытожил генерал-лейтенант полиции.

