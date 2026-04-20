17:18, 20 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россияне назвали идеальную продолжительность майских праздников

«Сумма Элементов»: 38 % россиян сочли идеальным вариантом неделю отдыха в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Более трети (38 процентов) россиян назвали идеальным вариантом непрерывную неделю отдыха в начале мая. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками девелоперской компании «Сумма Элементов». С итогами ознакомилась «Лента.ру».

В исследовании приняли участие в общей сложности более тысячи респондентов, проживающих в разных регионах России. По его итогам выяснилось, что формат непрерывной недели отдыха в начале последнего месяца весны оказался самым популярным вариантом среди опрошенных.

Почти четверть (24 процента) респондентов устроили бы две подряд неполные рабочие недели с четырьмя трудовыми буднями. Такой формат майских праздников был в прошлом году. По 19 процентов голосов набрали варианты «два раза по три дня» и «только 1 и 9 мая, чтобы не выбиваться из режима».

Почти половина (48 процентов) опрошенных признались, что считают чередование серий рабочих и выходных дней в начале мая малоэффективным форматом. Большинство российских офисных работников, как показали результаты исследования, воспринимают майские праздники как время полноценного отдыха, заключил коммерческий директор девелоперской компании Максим Лучников.

В этом году сокращенными рабочими днями станут 30 апреля и 8 мая, напомнил ранее россиянам глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин. В эти даты работа должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от продолжительности дня сотрудника. В целом предстоящие праздники станут самыми короткими за последние восемь лет. Выходными днями станут 1-3 и 9-11 мая, заключил эксперт.

