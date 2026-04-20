Силовые структуры
07:10, 20 апреля 2026

Россиянин пошел на грабеж с игрушечным пистолетом

Во Владивостоке задержали бомжа, ограбившего аптеку ради бинтов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Приморском крае задержали 36-летнего жителя Владивостока за разбойное нападение на аптеку. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, мужчина без определенного места жительства (бомж), угрожая провизору пистолетом, который оказался игрушкой, похитил перевязочные материалы после чего сбежал. По горячим следам полицейские задержали нарушителя порядка. Им оказался ранее неоднократно судимый уголовник. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Херсонской области местная полиция в кратчайшие сроки задержала подозреваемого в разбойном нападении на 64-летнего пенсионера.

