Россиянин пошел на грабеж с игрушечным пистолетом

Во Владивостоке задержали бомжа, ограбившего аптеку ради бинтов

В Приморском крае задержали 36-летнего жителя Владивостока за разбойное нападение на аптеку. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, мужчина без определенного места жительства (бомж), угрожая провизору пистолетом, который оказался игрушкой, похитил перевязочные материалы после чего сбежал. По горячим следам полицейские задержали нарушителя порядка. Им оказался ранее неоднократно судимый уголовник. Возбуждено уголовное дело.

