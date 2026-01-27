Реклама

Херсонский пенсионер удивил напавшего на него грабителя с пистолетом

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Херсонской области местная полиция в кратчайшие сроки задержала подозреваемого в разбойном нападении на 64-летнего пенсионера. Об этом в Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, житель Скадовского округа знал, что в определенное время пожилой мужчина будет в гараже с сумкой, в которой будет 750 тысяч рублей. Надев чулок на голову и вооружившись пистолетом, он напал на пенсионера и велел отдать ему деньги. Чтобы жертва нападения была посговорчивее, грабитель ударил его по голове металлической рукоятью. Но пенсионер сумел удивить налетчика, оказав ему яростное сопротивление, после чего убежал.

Выяснилось, что налетчик изучил маршруты передвижения пожилого мужчины и долго готовился к преступлению, ожидая когда у потерпевшего окажется крупная сумма. Однако на преступление он пошел с игрушечным пистолетом.

Ранее сообщалось, что в Якутии уголовник из мести напал с ножом на случайного человека.

