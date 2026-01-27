Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 27 января 2026Силовые структуры

Жаждавший мести уголовник напал с ножом на случайного россиянина

В Якутии уголовник из мести напал с ножом на случайного человека
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Республике Саха (Якутия) ранее судимый 62-летний уголовник пойдет под суд за покушение на жителя Чурапчинского района. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый распивал алкоголь со знакомым. В ходе разговора мужчины высказали друг другу грубости. Ранее судимый россиянин не стерпел обиды, сходил домой, вооружился кухонным ножом и отправился мстить. В машине он заметил, как он думал, своего обидчика и принялся бить его острием ножа. Вскоре полиция задержала подозреваемого, выяснилось, что он ошибся и напал не на того человека.

Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевший остался жив.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе задержали ранее судимого россиянина, учинившего расправу над приехавшим на заработки мужчиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Лифт с пассажиром рухнул в российском городе

    Министр обороны Украины подтвердил запуск Россией дронов со Starlink

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok