Жаждавший мести уголовник напал с ножом на случайного россиянина

В Якутии уголовник из мести напал с ножом на случайного человека

В Республике Саха (Якутия) ранее судимый 62-летний уголовник пойдет под суд за покушение на жителя Чурапчинского района. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый распивал алкоголь со знакомым. В ходе разговора мужчины высказали друг другу грубости. Ранее судимый россиянин не стерпел обиды, сходил домой, вооружился кухонным ножом и отправился мстить. В машине он заметил, как он думал, своего обидчика и принялся бить его острием ножа. Вскоре полиция задержала подозреваемого, выяснилось, что он ошибся и напал не на того человека.

Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевший остался жив.

