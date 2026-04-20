18:51, 20 апреля 2026

Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

Люди в Японии продолжали идти по своим делам во время землетрясения
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Российская туристка, находившаяся в Японии во время землетрясения 20 апреля, описала происходившее фразой «видно было, как вешалки от одежды шатаются». Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Очевидица находилась на девятом этаже жилого здания в районе Нихонбаси, Токио. Она отметила, что землетрясение длилось около минуты, постройки шатались, но не сильно. «Видно было, как вешалки от одежды шатаются, висящие предметы наклоняются. После этого одного раза — больше вроде бы не чувствовалось», — отметила путешественница.

При этом во время тряски люди на улице спокойно продолжили идти по своим делам.

20 апреля землетрясение магнитудой до 7,5 произошло у восточного побережья страны Азии. Эпицентр был расположен в Тихом океане у префектуры Иватэ. Для этого района, а также для Аомори и Хоккайдо была объявлена угроза цунами с высотой волн до трех метров.

