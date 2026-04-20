Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по объектам ОПК Украины

Российские военные нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также удару подверглись объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По сведениям Минобороны России, также были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 147 районах.

До этого в оборонном ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 112 украинских дронов. Атаке подверглись Астраханская и Воронежская области, а также Краснодарский край и Крым. Помимо этого, украинские беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Все сбитые беспилотные летательные аппараты относились к самолетному типу, разъяснили в ведомстве.