13:41, 20 апреля 2026

Российский адвокат инсценировал свое задержание ради денег клиента

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ленинградской области российского адвоката Игоря Лебедева приговорили к пяти с половиной годам колонии за мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление прокуратуры.

Как установил суд, адвокат воспользовался доверенностью от клиентов и продал их квартиру в Институтском проезде, а также утаил часть денег от продажи другой недвижимости. Желая оставить миллионы рублей себе, Лебедев придумал аферу с инсценировкой своего задержания.

Он предложил потерпевшим встретиться 4 сентября 2024 года в кафе на улице Смолячкова. Туда и прибыл его сообщник, который под видом сотрудника правоохранительных органов произвел изъятие денег и паспортов клиентов. После этого лжесотрудник увел якобы задержанного адвоката, оба скрылись с десятью миллионами рублей.

За участие в постановке адвоката Лебедева лжесиловик получил три года колонии.

