15:34, 20 апреля 2026Экономика

Рынку вторичного жилья предсказали оживление

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Оживление рыночной ипотеки напрямую подтолкнет спрос на готовое жилье в России. Таким прогнозом с «Лентой.ру» поделилась Виктория Лессар, директор по развитию ипотечного страхования Росгосстраха.

Постепенное снижение Банком России ключевой ставки может стать своего рода сигналом к возрождению рыночной ипотеки, считает эксперт. «Ожидается ощутимое сокращение разрыва между льготными и рыночными ставками. Вернется спрос на рыночные программы кредитования, без субсидий. Начнут интересоваться ипотекой те категории граждан, которым программы субсидирования недоступны», — спрогнозировала Лессар. В результате это возобновит спрос на рынке готового жилья, уверена она.

Ранее член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина предсказала, что условия по ипотеке в России улучшатся для заемщиков в ближайшие один-два года. Она посоветовала россиянам, не попадающим под льготные программы, дождаться снижения ставки и подкопить деньги вместо того, чтобы брать кредит сейчас под 20 процентов годовых.

