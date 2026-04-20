Си Цзиньпин выступил с призывом по Ормузскому проливу

Си Цзиньпин призвал обеспечить прохождение судов через Ормузский пролив

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом призвал обеспечить беспрепятственное прохождение судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Китай выступает за немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и настаивает на урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке политическими и дипломатическими средствами», — заявил он.

Как отмечает агентство, Ормузский пролив должен оставаться открытым для нормального судоходства, что отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества. Китай поддерживает страны региона в построении общего дома добрососедства, развития, безопасности и сотрудничества, беря их будущее и судьбу в свои руки и содействуя прочному миру и стабильности.

Ранее МИД Китая выразил озабоченность по поводу принудительного захвата США иранского торгового судна в Оманском заливе. Китайское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что заинтересованные стороны будут действовать ответственно и соблюдать соглашение о перемирии.