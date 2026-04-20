10:57, 20 апреля 2026

Китай сделал заявление о захвате США иранского судна

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Китая выразило озабоченность по поводу принудительного захвата США иранского торгового судна в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters.

Китайское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что заинтересованные стороны будут действовать ответственно и соблюдать соглашение о перемирии.

В МИД КНР также подчеркнули, что переговоры Ирана и США сейчас находятся на критическом этапе и Пекин займет конструктивную позицию.

20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты захватили иранское торговое судно, пытавшееся прорвать блокаду в Оманском заливе. По его словам, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться.

В ответ на захват судна Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответ на обстрел иранского корабля в Оманском заливе. Иранские военные назвали данный шаг США вооруженным пиратством.

    Последние новости

    Иран прокомментировал захват США иранского торгового судна

    Стало известно о подготовке граничащих с Россией стран к конфликту

    16-летняя дочь Юлии Пересильд решила бросить школу

    Мария Шарапова в наряде с откровенным декольте пришла на научную премию

    В России указали на особенность интенсивности атак ВСУ

    В России подтвердили участие в урегулировании конфликта между США и Ираном

    Россиянам рассказали о переносе выплат пенсий из-за майских праздников

    Командировка наводчика дронов в российский регион обернулась 19-летним приговором

    В России стремительно выросли продажи одного вида автотехники

    Стало известно о многомиллионных счетах Пугачевой в России

    Все новости
